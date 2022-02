Une grève pour des hausses de salaire chez Hutchinson à Chalette-sur-Loing

"Chez Total, l'argent ne manque pas" confie Ahmet Olcay, le secrétaire du syndicat CGT d'Hutchinson, à Chalette-sur-Loing. Dans cette usine historique du montargois, spécialisée dans la transformation du caoutchouc, et filiale du groupe pétrolier, le mouvement de grève est qualifié de "massif" par le syndicat. "Plusieurs ateliers sont à l'arrêt, et 80% de la production est en grève" assure Dominique Clergue, également de la CGT. Environ 1200 personnes, plus des intérimaires, travaillent à Chalette-sur-Loing.

Les grévistes réclament 80 euros de plus par mois

En cause, les négociations salariales, qui selon le syndicat ne sont pas à la hauteur des attentes des salariés. "La direction d'Hutchinson propose 50 euros bruts par mois d'augmentation, les salariés en attendent 80. Quand on voit que tout augmente aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de cette proposition" explique Dominique Clergue. "Ici on commence au SMIC et on touche 1400 euros après 15 ans de carrière, on ne peut pas vivre avec ça".

Le syndicat CGT a donc appelé à un mouvement de grève reconductible, qui pourrait s'étendre à d'autres sites selon lui. Hutchinson emploie environ 8000 personnes en France, et avait annoncé en juin 2020 un plan de réduction des effectifs. "Cette rupture conventionnelle collective a coûté plus de 50 millions d'euros à l'entreprise" assure Ahmet Olcay, "mais ça ne l'a pas empêchée de verser 140 millions d'euros de dividendes à Total en 2021".