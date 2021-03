Une grève sans grèvistes : à Clermont-Ferrand, la CGT peine à mobiliser les livreurs à vélo

La CGT a peiné à mobiliser les livreurs à vélos clermontois lors d'une manifestation organisée ce samedi midi place de Jaude, à Clermont-Ferrand. La grande majorité des livreurs n'ont pas répondu à l'appel à la grève lancé par le syndicat.

"_C'est compliqué de s'organiser pour les livreurs_, explique Alan Galbart de la CGT Uber Eats/Deliveroo de Lyon, on n'a pas de lieu de travail commun, on ne se croise que très peu, c'est chacun de son côté."

A ses côtés, son collègue Ludovic Rioux interpelle les livreurs qui viennent récupérer leurs commandes au restaurant McDonalds. Beaucoup ne s'arrêtent pas, ils n'ont pas le temps entre deux livraisons, ou n'ont pas entendu parlé de la manifestation. "C'est dans leur intérêt de s'organiser, affirme le syndicaliste, pour faire valoir leurs revendications, mais on ne peut pas le faire à leur place."

La grande majorité des livreurs clemontois ont continué à travailler malgré l'appel à la grève. © Radio France - Théophile Vareille

Une rémunération en baisse pour les livreurs

Perché sur son vélo, Nabil, livreur depuis ans à Clermont-Ferrand, promet qu'il va repasser après sa commande. Alors qu'il travaille "8 à 9 heures par jour, 6 jours sur 7", il a de plus de en plus de mal à vivre de son occupation : "C'est de moins en moins bien payé, c'est vraiment difficile."

Livreur à scooter, Benjamin lui se montre sensible au discours des syndicalistes, livreur à plein-temps depuis 6 ans, il pense aujourd'hui arrêter : "La seule manière de vivre de la livraison c'est de prendre des risques et d'enfreindre le code de la route. Les plateformes nous fixent des objectifs impossibles à atteindre autrement, c'est immoral. _J'ai pas envie de crever sur mon scooter pour ne même pas me faire un SMIC en travaillant 70 heures par semaine_, tout simplement."

Autre difficulté pour s'organiser, le nombre important de livreurs sans-papiers continue Alan Galbarth de la CGT : "Les plateformes les exploitent, ils n'ont aucun droit, s'ils ont un accident ils n'ont aucune protection sociale, mais ils sont obligés de livrer pour vivre."

Responsable du forum des livreurs Uber à Clermont-Ferrand, Benjamin estime que sur les 120 livreurs Uber dans l'agglomération clermontoise, "seuls 30 sont déclarés".