Une grosse commande pour Caddie, qui va fabriquer 20.000 chariots pour Carrefour

C'est une nouvelle commande importante pour Caddie. L'entreprise de Drusenheim va produire 20.000 chariots de supermarchés pour le groupe Carrefour. Le contrat s'élève à 3,7 millions d'euros. C'est une excellente nouvelle car cela représente deux mois d'activité supplémentaire.

Le PDG de Caddie, Stéphane Dedieu, se réjouit de renouer les liens avec un client historique: "On travaille avec Carrefour depuis 1963. Carrefour nous a emmené dans ses valises partout dans le monde. Avec les difficultés, il avait été obligé de s'éloigner un petit peu de nos productions. Et là, il revient vers nous parce qu'on a un produit très innovant et il a souhaité recréer un partenariat solide avec nous, on est très content."

Caddie avait failli disparaître avant d'être repris en novembre 2014. L'entreprise emploie actuellement 225 salariés (et une quarantaine d'intérimaires), soit une centaine de plus qu'au moment de la reprise (123). Depuis deux ans, Caddie a investi plus de deux millions d'euros dans ses lignes de production. Le fabricant de chariots est implanté en Alsace depuis 1928.

