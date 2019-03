Une grosse journée de mobilisation à Limoges ce samedi

Limoges, France

Ils sont motards, enseignants ou gilets jaunes, mais tous vont descendre dans la rue ce samedi à Limoges. Au total cinq manifestations ont été déclarées à la préfecture de la Haute-Vienne. Le premier cortège à s'élancer, ce samedi en fin de matinée, est celui des enseignants. Ils dénoncent la Loi Blanquer et son slogan "l'école de la confiance", détourné en "école de la défiance".

Plus d'une centaine d'enseignants s'est réunie au Carrefour Tourny à Limoges vers 10h30. Ce sont les premiers à manifester ce samedi. Le cortège s'est élancé vers 11 heures dans le centre ville de Limoges. Ils dénoncent principalement la Loi Blanquer, du nom du Ministre de l'éducation nationale. Selon eux, elle prévoit notamment un "droit de réserve" pour les enseignants, à l'image de ce qu'il se fait déjà dans l'armée par exemple. Pour Christophe Tristan du syndicat c'est tout simplement un "muselage" . Ce syndicaliste dénonce également les multiples réformes "sans concertation" comme celle de l'enseignement professionnel ou encore celle des lycées où "on va mettre des établissements en avant selon leurs options" . Pour les enseignants, l' "école de la confiance" voulue par le Ministre va encore plus gripper un ascenseur social déjà bien mal en point.

Les enseignants sont les premiers à manifester ce samedi à #Limoges. Ils dénoncent la Loi Blanquer qui va instaurer selon eux une « école de la défiance » . Ils sont plus d’une centaine au carrefour Tourny. pic.twitter.com/iSNF9hOdvt — France Bleu Limousin (@FBLimousin) March 30, 2019

En parallèle plusieurs opérations escargots ont été menées en direction de Limoges à l'initiative du Collectif Citoyens 87. Les gilets jaunes venus de Charente, Indre, Creuse, Dordogne ou encore Corrèze ont prévu de pique niquer ce midi en bord de Vienne vers la Place des Casseaux à Limoges.