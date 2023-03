Une habitante de Revel conçoit un pyjama absorbant pour les enfants qui font pipi au lit

Dalila Barhoumi, une habitante de Revel, maman de quatre enfants, a mis au point un pyjama étanche, absorbant et lavable pour les 4 à 16 ans qui souffrent d'énurésie, appelé aussi pipi au lit involontaire et incontrôlable le plus souvent la nuit. Son modèle s'appelle Peelou et l'entrepreneuse a lancé sur la plateforme Ulule un appel à soutien financier, avec pour objectif de lever 5000 euros d'ici la mi-avril.

Comment lui est venue l'idée de créer ce pyjama étanche et absorbant ? Dalila Barhoumi répond que deux de ses enfants souffrent ou ont souffert d'énurésie. "Laver les draps chaque nuit est fastidieux, les enfants culpabilisent de porter des couches, et les pyjamas absorbants de marque américaine ou chinoise n'étaient pas efficaces", selon elle. Dalila Barhoumi a donc souhaité concevoir un pyjama réellement étanche et agréable à porter.

Il sera fabriqué au Portugal

Son pyjama s'appelle Peelou , il est conçu en Tencel, coton et micro-éponge de bambou qui absorbe l'urine, lavable à 40°c. Il sera disponible dans quelques mois en tailles S, M ou L. Des tests ont été effectués durant sept mois de recherche et développement. Le prix est fixé à 99 euros en précommande, il sera fabriqué au Portugal. "On espère baisser un peu le prix mais comme on fabrique en Europe, ce n'est pas évident". La levée de fonds permettra de constituer un stock. Le pyjama sera en vente sur le site Internet Peelou.