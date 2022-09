"Une hausse de 10% des prix de l'immobilier" dans les agences Century 21 de Benjamin Mondou sur la Côte d'Azur

Les prix de l'immobilier flambent ces derniers mois sur la Côte d'Azur : plus 10 à 11% en l'espace de quelques mois. Résultat d'une forte reprise de la demande et d'un nombre de biens disponibles bien trop faibles sur la Côte d'Azur.

Benjamin Mondou, président de Century 21 Lafage Transactions, qui possède 10 agences sur la Côte d'Azur résume de 10 agences Century 21 azuréennes résume le marché immobilier en deux mots : les prix de l'immobilier chez lui ont grimpé de 10% cette année et son chiffre d'affaires de 20%.

On a beaucoup de mal à répondre à la demande, notamment sur le locatif

La fruit d'une énorme demande, avec notamment le retour des étrangers. "On a beaucoup de scandinaves, et américains ont envie d'acheter un bien sur la Côte d'Azur parce que ça reste quand-même bien moins cher que chez eux".

Ajoutez à cela une offre insuffisante, et vous obtenez ces prix qui deviennent fous. "Il y a très peu de foncier disponible sur la Côte d'Azur aujourd'hui" regrette Benjamin Mondou. Il faut ajouter à cela les difficultés que l'on peut rencontrer face aux banques, qui prêtent de plus en plus difficilement ces dernières semaines. Le président de Century Lafages Transactions le constate bien avec ses clients : "aujourd'hui un primo accédant qui n'a pas au moins 10% d'apport, on ne va même pas regarder son dossier."