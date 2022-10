Une hausse de 69% des défaillances d'entreprises cet été, par rapport à l'été précédent

Des entreprises en redressement judiciaire, en procédure de sauvegarde ou pire, en liquidation. Les défaillances d'entreprises ont explosé à l'été 2022, selon les informations de franceinfo ce mardi. Près de 9.000 pendant entre juillet et septembre, 69% de plus qu'à l'été 2021, selon le cabinet Altares, expert de l'information sur les entreprises.

Selon ce cabinet, de tels taux ne s'étaient jamais vus depuis 25 ans. Les secteurs les plus touchés par ces défaillances sont la restauration, les supérettes et les salons de coiffure et de beauté. Ainsi dans la restauration, les défaillances d'entreprise ont augmenté de 150% cet été, par rapport à la même période que l'an dernier. Les supérettes en comptent +100%, +94% pour les salons de coiffure et les instituts de beauté.

Les trois quarts de ces procédures touchent des TPE de moins de trois salariés et des entreprises de moins de trois ans.