Les demandes auprès du Secours Populaire de Corse-Du-sud multipliées par trois en deux ans

Les chiffres n'étaient déjà pas réjouissants, et la situation actuelle, faite de restrictions en tous genres, ne fait qu’aggraver les choses. Le secrétaire régional du Secours Populaire, Hyacinthe Choury, parle d'une augmentation de 50% du nombre de demandes entre 2019 et 2020 sur la Corse-Du-Sud. Selon lui, cette hausse se confirme encore en 2021.

1200 personnes sont aidées à ce jour, c'est à dire 580 familles du département.

"Des petites retraites, des gens qui sont au RSA, des handicapés qui touchent un indemnité mais ne peuvent pas travailler... Ensuite, il y a ceux qui ont des difficultés passagères. Au bout d'un an de chômage partiel, avec les revenus qui ont baissé de 30%, cela commence à peser lourd. _Entre février 2019 et février 2020, on avait déjà 50% en plus. Et de février 2020 à février 2021, on a quasiment doublé le chiffre, donc si je ne me trompe pas, on a triplé les demandes, depuis 2019",_déplore Hyacinthe Choury.

Une hausse vertigineuse qu’a pu vérifier le secrétaire général de la préfecture de Corse-Du-sud, lors d’une visite dans les locaux du secours Populaire d'Ajaccio. L’association voit le nombre de bénéficiaires augmenter au fil des campagnes.

La préfecture de Corse-Du-Sud a également voulu faire un point sur la redistribution des invendus des grandes-surfaces, qui alimentent régulièrement les stocks de marchandises dédiées aux plus démunis.