Une haut-savoyarde de 76 ans lance un appel pour retrouver une maison pour elle et ses chevaux

Fin mars, Françoise Levrague, 76 ans, devra quitter le logement qu'elle occupe depuis plus de 30 ans à Héry-sur-Alby (Haute-Savoie). A la suite du décès de la propriétaire, les nouveaux héritiers ont décidé de récupérer leur bien à la fin mars. Là où le cas de Françoise se corse, c'est qu'elle a recueilli chez elle depuis plusieurs années, cinq chevaux. Cette haut-savoyarde est donc à la recherche d'un toit pour l'accueillir elle et les bêtes qu'elle a sauvées.

ⓘ Publicité

A 76 ans, elle reprend un travail

Françoise a déjà demandé à des associations comme la SPA si elles pouvaient reprendre ses chevaux, mais elles sont saturées. Elle a aussi deux chiens et deux chats. A 76 ans, elle a même repris un travail quelques heures par semaine pour arrondir sa retraite et pouvoir assumer les dépenses que lui demandent l'entretien de ses chevaux, même s'ils sont âgés. Mais aujourd'hui, à son âge, elle est inquiète de ne pas trouver de logement et d'envisager de devoir se séparer d'eux, qui sont sa principale raison de vivre depuis le décès de son compagnon.

Françoise est donc à la recherche d'un logement avec un loyer qui pourrait monter à 700 euros, peut-être dans un bâtiment de ferme ou une vieille maison avec un pré à proximité. Elle cherche en priorité dans la région annécienne et l'Albanais. "Je ne demande pas un grand confort. Je suis prête à venir aider des personnes isolées, tout en payant un loyer bien sûr !"

Si vous avez une proposition de logement pour Françoise Levrague, voici son mail : flevrague@orange.fr