Une hydrolienne d'OpenHydro de retour à Cherbourg

Les hydroliennes de DCNS-OpenHydro testées au large de la Bretagne présentent un problème de corrosion. Suffisamment important pour que le constructeur les sortent de l'eau à Cherbourg. La première turbine arrivera d'ici la fin de la semaine.

Les hydroliennes de DCNS-Openhydro sont testées en Bretagne, au large de Paimpol-Bréhat, depuis l'an dernier. Des tests mécaniques mais aussi de production électrique. Les 2 turbines ont été immergées par le constructeur par 40 mètres de fond. Le problème, c'est que DCNS-OpenHydro a détecté en novembre un problème de corrosion lié à la nature d'un composant. Il aura fallu plusieurs mois pour procéder aux opérations de remontée en surface des hydroliennes et au convoyage sur une barge, jusqu'à Cherbourg. La Direction d'OpenHydro France confirme que la première des 2 turbines est attendue sur le quai des Flamands d'ici la fin de la semaine. C'est là, hors de l'eau, que les opérations de remplacement des pièces défectueuses seront réalisées. L'entreprise prévoit quelques mois de travaux avant une remise à l'eau en Bretagne, sur le site d'expérimentation, à l'automne. La 2e hydrolienne devrait subir le même sort d'ici quelques semaines.

Un calendrier pas perturbé

Pour la direction d'OpenHydro, cet aléa ne remet pas en cause le calendrier de l'industriel qui avait pris en compte de possibles retards. Aujourd'hui, on parle d'un début d'installation de la ferme pilote Normandie Hydro, dans le Raz Blanchard,à la fin de l'année 2018 pour une mise en service en 2019. Ce sont 7 hydroliennes qui seront fixées à 30 mètres de profondeur et qui devraient produire 14 mégawatt.