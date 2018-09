Brive-la-Gaillarde, France

Après l'annonce de l'implantation du groupe FIPSO, voici une seconde bonne nouvelle pour l'économie briviste. Immasset, spécialisée dans le développement de projets immobiliers d'entreprise va créer dans la cité gaillarde une vaste plateforme logistique. Celle-ci sera implantée sur la zone de Brive-Ouest. Pour "un grand groupe français de la distribution spécialisée, implanté nationalement". C'est ce que précise le dossier d'enquête publique réalisée sur ce projet cet été. Immasset reste discret pour le moment sur le nom du futur exploitant de cet immense site logistique.

145 emplois prévus

Celui-ci sera créé sur une parcelle de près de 10 hectares correspondant aux derniers lots à bâtir de la zone. Trois entrepôts seront construits : deux de 9300 mètres carrés et un de 11 400 mètres carrés. Soit 3 hectares au total. 4 hectares et demi, la moitié presque du site, seront aménagés en espaces verts. La plateforme devrait employer 145 personnes. Immasset attend les dernières autorisations pour lancer les travaux, normalement en février 2019 et le groupe de distribution exploitant devrait pouvoir s'installer fin 2019 début 2020.