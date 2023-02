Une immense usine de recyclage de plastiques s'installe en Moselle, une première en Europe

La Moselle sera bientôt l'un des pôles du recyclage de plastiques en Europe. Les entreprises Suez, Loop Industries et SK Geo Centric ont choisi la plateforme pétro-chimique de Carling pour installer leur première usine européenne de recyclage chimique de plastiques. L'annonce a été faite conjointement par les trois firmes, jeudi 16 février. Les travaux démarreront en 2025 pour une mise en service prévue en 2027. Plus de 200 emplois directs devraient être créés, pour 1.200 emplois indirects. Au total, plus de 450 millions d'euros vont être investis.

ⓘ Publicité

Cette nouvelle usine recyclera des plastiques grâce à une toute nouvelle technologie développée par l'entreprise canadienne Loop. Dans un premier temps, le groupe français Suez collectera des déchets plastiques en France, mais aussi en Allemagne, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Ils seront ensuite triés sur la plateforme, les plastiques dits PET (polytéréphtalate d'éthylène), parmi les plus utilisés dans le monde, seront fondus et reformés dans une deuxième usine du site. Chaque année, 70.000 tonnes de plastiques recyclés seront ainsi produits, sous forme de granulés.

À lire aussi Chez Total Carling en Moselle : le polystyrène de vos pots de yaourts recyclé pour l’industrie

Un terrain Seveso libre depuis la fin de la cokerie

Ce plastique 100% recyclé et recyclable à l'infini est très demandé par les grandes entreprises, qui doivent faire face à des normes environnementales toujours plus exigeantes. La construction de l'usine permettre aussi d'économiser, chaque année, 255.000 tonnes de CO2. Car au lieu d'utiliser des produits pétroliers, nos futurs pulls et bouteilles d'eau seront fabriqués avec ce plastique presque flambant neuf. Cette nouvelle technologie de "dépolymérisation à basse température et sans ajout de pression" permettra aussi de traiter des déchets habituellement enfouis ou incinérés.

Mais pourquoi avoir choisi la plateforme pétro-chimique de Saint-Avold pour implanter cette usine de recyclage ? D'abord pour la proximité avec les frontières, qui fait de Carling un point central sur le marché européen des déchets. Le site a aussi été retenu pour des questions pratiques. Depuis la fermeture de la cokerie de Carling, il reste un terrain de 20 hectares classé Seveso. Il sera dépollué avant le début du chantier, en 2025. La mise en service de l'usine est prévue pour 2027. Suez précise qu'une procédure de concertation locale sera lancée dans les prochaines semaines pour présenter le projet au grand public.

Un investissement inédit en Moselle depuis dix ans

"Des territoires qui peuvent se targuer aujourd'hui d'avoir un investissement aussi élevé sur leur territoire, en France, il y en a très peu", se félicite Salvatore Coscarella, président de la communauté d'agglomération de Saint-Avold-Synergie. "En Moselle, on n'a plus vu un investissement de cette envergure depuis une dizaine d'années. Ceux qui croyaient que notre territoire était mort, on va leur montrer par a+b que c'est faux. Avec la fermeture des mines, beaucoup d'emplois avaient disparu. On avait absolument besoin d'une entreprise de cette envergure pour recréer un dynamisme."

À lire aussi Seulement un quart des emballages en plastique sont recyclés

"Les entreprises se montrent de plus en plus volontaires pour ne pas accroitre la quantité de plastique sur Terre, ce qui explique cette augmentation de la demande de plastique recyclé", explique Frederick Jeske-Schoenhoven, directeur de la stratégie et du développement durable chez Suez. "Il y a aussi de fortes incitations, soit de la réglementation européenne qui prévoit des taux d'incorporation minimale de plastique recyclé, soit française. On ne veut plus parler de déchets, mais de matières premières secondaire ou de matières recyclées, pour donner systématiquement une deuxième vie à toutes sortes de déchets."