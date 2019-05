Une imprimerie mayennaise a conçu toutes les affiches de la France Insoumise pour les européennes

Les affiches de la France Insoumise pour les élections européennes sortent de l'imprimerie solidaire de Martigné-sur-Mayenne. Les salariés et la directrice sont fiers d'avoir relevé un sacré défi.

Martigné-sur-Mayenne, France

En quelques jours à peine, les salariés de l'imprimerie solidaire de Martigné-sur-Mayenne ont dû sortir 160.000 affiches grand format pour la France Insoumise à l'occasion des élections européennes. L'entreprise qui emploie 60 personnes dont 40 en situation de handicap a su faire face à une logistique particulière et des critères drastiques.

Un coup de projecteur pour l'entreprise

Les affiches sont placardées depuis quelques jours sur les panneaux électoraux. Parmi les 160.000 affiches imprimées à Martigné-sur-Mayenne, 816 sont collées dans le département. C'est une vraie fierté pour Mustapha : "En passant dans la rue, on voit l'affiche, on se dit que c'est fait à l'imprimerie solidaire".

L'imprimerie solidaire a également produit 160.000 bandeaux pour le parti. © Radio France - Willy Moreau

Cette fierté est partagée par la directrice Ghislaine Rittre qui a dû respecter de nombreuses normes : "Il y a des critères de taille. Les grandes affiches doivent faire 594 cm x 861 cm et il faut que ce soit respecter au millimètre près".

La production est particulière car elle a dû se réaliser en un temps restreint et le nombre important d'affiches produites obligent les salariés à conditionner rapidement et les envoyer dans un délai restreint à Paris où elles ont ensuite été dispatchées.

Des tracts et des adhésifs sont également sortis des machines de Martigné-sur-Mayenne. © Radio France - Willy Moreau

En plus des affiches, l'entreprise a également imprimé des bandeaux, des étiquettes ainsi que des tracts. Ce n'est pas la première fois que l'imprimerie solidaire travaille avec La France Insoumise. Le parti fait appel aux mayennais depuis un an et demi.

"C'est donnant-donnant. Je pense que c'est bon pour l'image du parti de faire travailler une entreprise qui emploie des personnes handicapées, explique Ghislaine Rittre. De notre côté, cela nous fait travailler donc c'est super". Le montant n'est pas connu, l'État règle la facture des affiches à la suite des élections mais ce se chiffre en milliers d'euros.