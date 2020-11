Une infirmière mayennaise fabrique des masques rigolos : "Je suis un fleuriste à fleur de peau"

Valérie Texier est infirmière à la maison de retraite de Méral, et pendant son temps libre, elle fabrique des masques rigolos. "Je suis un fleuriste à fleur de peau" ou bien "Je suis un gynécologue au fond du trou" et même "Je suis un maçon au pied du mur". Quelques exemples de ces créations qu'elle réalise en famille dans son salon. Une passion qui lui permet avec son mari et ses trois enfants d'arrondir les fins de mois et de préparer leurs futures vacances.

L'idée m'est venue quand le masque est devenu obligatoire pour les enfants. Je me suis dit qu'un masque plus rigolo les aiderait à le porter en classe ou en dehors"

Valérie est en train de préparer l'impression d'un motif pour un masque © Radio France - Valentin Plat

Une idée qui a fait son succès depuis plusieurs semaines. Des centaines de masques ont déjà été créées. Valérie Texier propose même de faire des masques sur mesure en fonction des demandes des clients.

Aujourd'hui, on propose ces masques humoristiques aux adultes avec des jeux de mots en fonction de leurs professions. Quelques entreprises ont même fait commande chez nous pour leurs employés"

Une passion qu'elle partage avec toute la famille comme sa fille, étudiante en informatique qui l'aide à confectionner les logos sur des logiciels de création.

On réfléchit avec toute la famille, à table, ou au téléphone, sur des jeux de mots, à prendre toujours avec du second degré"

Dernières retouches pour un masque destiné à un chauffeur de bus © Radio France - Valentin Plat

Une passion qu'elle n'est pas prête d'arrêter avec ce succès en Mayenne, sans pour autant mettre de côté sa principale activité : infirmière. Si vous souhaitez faire quelques commandes et ainsi prévoir vos cadeaux de Noël, vous pouvez la contacter sur sa page Facebook : VaLespritnature