Une innovante boutique de vêtements pour femmes à domicile, chez Nat'Achat, à Saint-Genest-Lerpt

France Bleu Saint-Étienne Loire - C'est un concept très original, Nathalie Muler, vous accueillez vos clientes dans votre propre maison. Comment vous organisez-vous exactement ?

Nathalie Muler : C'est un concept à double faces. Pendant la semaine, je reçois mes clientes sur rendez-vous. Il suffit de me téléphoner pour fixer un créneau horaire. Ce qui est sympa, c'est que j'ai le temps de m'en occuper, de bien les conseiller et c'est un peu une vente privative pour elles.

Le week-end, j'organise également des "showrooms" toutes les trois ou quatre semaines. Et là, mon salon se transforme en lieu de retrouvailles ! Les clientes viennent un peu quand elles veulent. C'est un moment très convivial.

C'est vrai que vous avez un concept très original. Vous vous mettez carrément en scène sur internet. Est-ce que ça fonctionne mieux selon vous, qu'avec un site Internet traditionnel ?

Disons que c'est plus vivant et plus représentatif que le site internet, trop chronophage, que j'utilisais auparavant. Chaque jours, je publie une petite vidéo sur mes réseaux sociaux, avec plusieurs centaines de followers, sur Facebook ou Instagram. Et ma fille prend plaisir à s'improviser mannequin !

Vous faites des voyages assez réguliers en Italie pour vous fournir en vêtements. Vous revenez à chaque fois avec des centaines de pièces. Vous trouvez facilement preneuse ensuite dans la Loire ?

Oui, les clientes me connaissent. Elles aiment bien parce-que justement, ce sont des pièces qu'on ne trouve pas partout, que je sélectionne directement là bas, en Italie. Et si elles ont besoin de quelque chose, je peux aller chercher leurs articles sur commande.

Entre ces ventes privées et ces showroom que vous organisez, est ce que vous comptez aussi beaucoup sur cette période de soldes qui s'annonce ?

Oui c'est un moment fort de la saison. Ca a déjà commencé avec les ventes privées et on continue l'effort avec cette nouvelle fête aux ristournes !

Nathalie Muler et son entreprise Nat'Achat sont à retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram .