Une innovation du groupe lavallois Gruau : Virus Cleaner élimine les virus dont la Covid

C'est bleu, c'est gros comme une boîte à chaussures et ça permet d'éliminer jusqu'à 99% des bactéries et des virus, même la Covid, dans l'habitacle des véhicules, notamment des ambulances. Ca s'appelle Virus Cleaner et c'est la nouvelle innovation du groupe lavallois Gruau.