Une installation électrique n'arrive pas pour un food-truck, le maire de Beaulieu-sur-Oudon interpelle Enedis

Le food-truck de Beaulieu-sur-Oudon va-t-il réussir à s'installer ? Depuis fin décembre 2021, la commune du Sud-Mayenne a commandé à Enedis un raccordement électrique sur la place des Anciens combattants pour le futur food-truck. L'entreprise a bien installé un boîtier électrique le 15 avril 2022 mais depuis cette date-là, plus de nouvelles et le maire de Beaulieu-sur-Oudon, Anthony Roullier, perd patience. Il a donc écrit un tweet le 1er juillet dernier.

"On est à plus de 6 mois après la première demande, c'est un peu inadmissible"

"Aujourd'hui, Enedis et EDF, notre fournisseur, se renvoient la balle puisque EDF dit que le point de raccordement n'est pas connu", commente Anthony Roullier sur France Bleu Mayenne, "que la place des Anciens combattants n'est pas référencée et EDF et Enedis évoquent un problème de la Poste pour un non-référencement d'adresse".

Il affirme que ce tweet n'a pas vraiment plus à Enedis, qui répond que le raccordement sera fait ce mercredi dans la journée. "Ce qui est malheureux, c'est qu'il a fallu qu'un tweet sur mon compte perso affole un peu tout le monde et ça fait quand-même depuis fin décembre qu'on demande ce raccordement", ajoute-t-il, même s'il conçoit tous les problèmes "de planning et de manque d'effectifs dans les entreprises". "On est à plus de six mois après la première demande, c'est un peu inadmissible", conclut-il.

Un problème informatique selon Enedis

Le problème viendrait en fait d'un souci technique informatique répond Isabelle Veugeois, interlocutrice territoriale Enedis en Mayenne. "À un moment donné, on a eu un souci informatique, c'était aussi simple que ça et il a fallu à un moment interagir au niveau de l'informatique pour pouvoir résoudre cette demande de mise en service, qui en fait était relativement simple mais qui a été complexifié par l'outil en tant que tel", décrit-elle. Avec 80 fournisseurs d'électricité, c'est plus compliqué de répondre à la demande très vite.

La salle des fêtes comme solution de repli

Alors en attendant, le commerçant ambulant du food-truck utilise la salle des fêtes comme solution de repli mais ça pose aussi des problèmes ajoute Anthony Roullier, "quand il y a des locations le week-end c'est pas évident pour lui parce qu'elle est très demandée en ce moment". Mais ce problème doit être réglé ce mercredi dans la journée annonce Enedis.