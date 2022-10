Une installation sur le campus de Saint-Martin-d'Hères pour alerter sur la précarité énergétique des étudiants

L'installation se repère de loin. La centaine de couvertures de survie argentées reflète les rayons du soleil. C'est assez poétique mais aussi politique pour l'Union des étudiants et étudiantes de Grenoble. Ce mercredi 19 octobre, ils ont accroché ces couvertures de survie sur une œuvre d'art appelé "Le Torrent" et installée sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères. L'idée est d'alerter sur la précarité énergétique qui touche les étudiants, 61 % d'entre eux, selon un rapport de l'Observatoire national de la précarité énergétique datant de 2018.

Le nombre de l'œuvre d'art - "Le Torrent" - a été utilisé pour alerter sur la précarité énergétique des étudiants © Radio France - Chloé Cenard

"Je ne vais pas prendre le risque d'allumer le chauffage cet hiver" - Lucas, étudiant en 4ème année à Sciences Po Grenoble

Les étudiants qui passent à côté de l'installation observent intrigués et s'arrêtent pour prendre des photos ou lire les tracts accrochés. "Le message est fort puisque les couvertures de survie sont utilisées par les personnes qui sont à la rue, en très grande situation de précarité", remarque Camille, étudiante en 4ème année à Sciences Po Grenoble. La jeune femme vit encore chez sa mère donc elle se préoccupe moins des factures mais pour son camarade Lucas, l'hiver sera plus compliqué. "Je suis dans un logement catégorie F, très mal isolé donc clairement je ne vais pas prendre le risque d'allumer le chauffage cet hiver", se désole-t-il.

L'installation est facilement repérable © Radio France - Chloé Cenard

Les revendications des étudiants

Malgré le vent, Paul tente de lire les tracts accrochés à l'installation et qui donne des informations sur le sujet. Il ne se sent pas directement concerné mais il est doctorant et sera amené à enseigner à des étudiants, il veut être en mesure de pouvoir les aider. Il espère aussi que ce genre d'action pourra mobiliser du monde. "Ça pourrait peut-être permettre d'augmenter la solidarité et de pousser certaines personnes à passer à l'action", argumente-t-il.

L'Union des étudiants et étudiantes de Grenoble va dans ce sens et va même plus loin en interpellant le gouvernement. Les membres veulent des actions concrètes. "Le gouvernement doit prendre en charge les factures d'énergie des universités et un plafond doit être mis en place pour nous aider car à partir de janvier, quand il fera vraiment froid, ça sera pire et pas seulement pour les étudiants".

Les couvertures de survie seront données à des associations une fois que l'installation sera démontée, dans un ou deux jours.