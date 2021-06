Une institution change de propriétaire : la Chapellerie Duban à Mugron

La Chapellerie Duban change de propriétaire, mais pas de famille. Cédric Duban a pris la suite de ses parents à la tête de l'institution familiale. Une suite logique qui s'est faîte sans pression pour le jeune chef d'entreprise. La volonté était de ne pas fermer la chapellerie et de se lancer dans son propre projet.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'entreprise se relance après une période sombre

L'entreprise a fermé ses portes ses derniers mois à cause de la crise sanitaire. Une fermeture qui a permis au gérant de refaire la peinture et de donner un coup de jeune à la boutique tout en gardant l'âme authentique du lieu. Le statut de la boutique a changé et elle s'est relancée le 19 mai dernier.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.