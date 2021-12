Une intelligence artificielle qui analyse nos émotions développée par Odaptos, une société à Montpellier

La technologie peut-elle comprendre les émotions humaines ? En tous cas, la société montpelliéraine Odaptos née en août 2020, développe depuis le mois de septembre 2021 une intelligence artificielle qui les analyse. Cet outil est proposé aux entreprises, pour leurs entretiens avec les clients qui testent leurs produits avant leur mise sur le marché. Il a pour but "de gagner du temps sur ces test utilisateurs qui mettent des semaines à être faits" selon le co-fondateur d'Odaptos, Maximilien Joannides. Avec l'intelligence artificielle, le compte-rendu sera fait "une heure ou deux après que l'entretien ait été mené." Mais comment fonctionne-t-il ? Seront-nous filmés à notre insu et analysés sans qu'on le sache ? La réponse est non. Les entreprises qui utiliseront cette intelligence artificielle en appelleront à des clients-testeurs "qui viendront volontairement faire des tests. En contrepartie, ils ont des chèques-cadeaux ou des avantages promotionnels sur la plateforme ."

Des émotions analysées lors d'entretiens en visio-conférence

Après avoir testé le produit ou le service, le client-testeur passe un entretien avec un salarié de l'entreprise chargé de faire un compte-rendu de ses retours. Cet entretien se fera donc en visio-conférence pour que l'intelligence artificielle filme et analyse les émotions du client-testeur. "Des capteurs s'appuient sur des points du visage pour détecter la joie, la tristesse, la peur, la colère. Les yeux vont se crisper, la bouche va se baisser" explique Maximilien Joannides. Ces émotions seront mises en parallèle avec le discours tenu par le client-testeur, "on va scripter ce que la personne dit et analyser les mots afin de créer des sentiments positifs ou négatifs."

Des données collectées pour les entreprises

Les données collectées sont "gardées pendant un an que pour l'entreprise" affirme Maximilien Joannides. Elles sont analysées "pour permettre d'avoir un compte-rendu émotionnel de la personne sur la plateforme pour savoir si l'expérience lui a plu ou déplu." Des améliorations sur le produit ou le service proposé seront effectuées en fonction de ces résultats. Il assure que le but est d'allier l'humain à la machine et non de remplacer l'humain par la machine. Le co-fondateur d'Odaptos met en avant un prix qui défie la concurrence. Les entreprises devront payer 50 euros pour 30 minutes d'entretien et 100 euros pour 1 heure. Les forfaits pour les solutions de test utilisateurs actuelles avec des entretiens classiques avoisinent les 5 000 à 10 000 euros. L'intelligence artificielle est en développement. Toute entreprise intéressée par l'outil peut contacter les fondateurs Maximilien Joannides ou Felipe Restreto. Pour celles et ceux qui voudraient devenir clients-testeurs, les premiers tests seront faits pendant le premier trimestre 2022.

Maximilien Joannides, co-fondateur d'Odaptos parle de l'intelligence artificielle qui peut analyser nos émotions lancée par sa société. Copier