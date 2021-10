Une interface entre l'étudiant et le monde professionnel

En France les stages en entreprise, l’apprentissage et les contrats de professionnalisation sont des éléments phares de la professionnalisation des étudiants. C’est souvent une période de test avant une embauche définitive. Les entreprises, les organismes de formation et les stagiaires ont donc tous intérêt à ce qu’ils se développent, sauf que les séjours en entreprise ne se valent pas dans l’application des connaissances théoriques acquises et des compétences professionnelles engrangées.

Alors les Jobs d’étudiants sont ils un atout ou un inconvénient ?

A Ajaccio, Cyril Gabillaud-Gambotti a donc créé la start-up Hellogeny pour rapprocher l'étudiant du monde de l'entreprise, en captant leurs besoins respectifs durant le cursus de formation qui s'étale de Bac +1 à Bac +5.