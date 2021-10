Une invasion de punaises de lit perturbe l'hébergement d'urgence dans les Pyrénées-Orientales

Depuis quelques semaines, les sans-abri sont plus nombreux à devoir dormir dans la rue, dans les Pyrénées-Orientales. Plusieurs centres d'hébergement ont dû réduire leur capacité d'accueil, pour lutter contre une invasion de punaises de lits. Selon une source interne, "jusqu'à 30% du parc aurait été indisponible ces dernières semaines", soit une trentaine de lits sur cent. Ce chiffre n'est pas confirmé par les autorités.

D'après nos informations, le problème aurait démarré au centre d'hébergement d'urgence de la Croix-Rouge, sur le site du centre hospitalier de Perpignan. Puis il se serait propagé à deux autres structures gérées par l'association Solidarité Pyrénées : le CHRS mas Saint-Charles (proche du marché international Saint-Charles de Perpignan) et le foyer "Etape Solidarité", situé près de la gare de Céret.

Des milliers d'euros de traitement

Au centre d'hébergement de la Croix-Rouge, le directeur David Rogala reconnait faire face à "un vrai problème sanitaire". "C'est très compliqué d'éradiquer ces petites bêtes. Nous avons déjà fait appel à plusieurs sociétés spécialisées et dépensé des milliers d'euros. Tous les procédés ont été tentés, la vapeur, les produits chimiques, la cryogénisation, le calfeutrage...". Mais le centre n'est toujours pas totalement débarrassé des punaises, et certaines chambres sont fermées pour traitement. "Ce mardi, cela représente une dizaine de lits indisponibles, sur un total de 70".

"Ce n'est pas de gaité de cœur que nous fermons des lits, cette décision est difficile à prendre", reconnait David Rogala, "mais nous n'avons pas le choix : nous devons pouvoir accueillir nos usagers dans des conditions dignes et irréprochables. Et donc éradiquer ce problème". Quoiqu'il arrive, le directeur de la Croix-Rouge des Pyrénées-Orientales assure que tous les lits seront ouverts à l'arrivée du froid. Le plan hivernal devrait démarrer le 1er décembre.

Inquiétude des associations

Ces dernières semaines, plusieurs associations d'entraide des Pyrénées-Orientales disent avoir constaté davantage de sans-abris dormant dans la rue ou sous des abris de fortune. Selon plusieurs témoignages, les SDF doivent se soumettre à un turn-over dans les centres d'hébergement d'urgence. "Dernièrement, j'ai dû laisser ma place et passer quatre nuit dehors avant de pouvoir retrouver un lit", raconte un SDF rencontré dans les rues de Perpignan.

"Nous comprenons la nécessité de fermer des chambres pour éradiquer les punaises", estime un travailleur social qui souhaite rester anonyme, "mais en compensation, les autorités auraient dû ouvrir des lits dans d'autres structures. C'est de la responsabilité des services de l'Etat".

"Je connais trois femmes qui dorment actuellement sous une tente à Perpignan, faute de place en structure d'accueil", assure Fatouma Miloud-Hocine, la vice-présidente de l'association Au cœur de l'Humanité, "c'est une situation qui ne devrait pas exister".

Selon nos informations, le jeune sans-abri de 20 ans décédé d'une overdose début octobre alors qu'il passait la nuit dans la rue, avait sollicité à plusieurs reprises une place en hébergement d'urgence dans les jours précédents. Sans succès. "Ce n'est pas le froid qui l'a tué, il a été rattrapé par son addiction", lâche un travailleur social très touché par ce décès, "mais quand on dort dans la rue, on est plus vulnérable".