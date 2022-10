Sarah Martinez, une jeune biterroise de 22 ans fabrique et vend des savons et shampoings solides. Ils sont vendus sur internet, dans l'Hérault et le Gard. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

Sarah Martinez est une jeune femme âgée de 22 ans. Elle est passionnée depuis toujours par la cosmétique. Elle a lancé sa propre marque de savons et de shampoings solides fait maison. Les essentiels de Sarah, des produits à vendre en ligne, dans plusieurs boutiques héraultaises et dans le Gard. Elle est née à Béziers mais vit pour le moment à Nîmes avant de pouvoir revenir dans sa ville d'origine.

Entretien avec Sarah Martinez, créatrice de la marque Les essentiels de Sarah.

Comment avez-vous fait pour créer votre propre marque de cosmétiques, si jeune ?

Depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée de produits cosmétiques. J'en ai testé énormément. J'ai fait un BTS métiers de l'esthétique, option cosmétologie. J'ai fait des petits contrats dans des entreprises, dans la fabrication de produits.

Et puis il est arrivé un moment où les choses ont fait que j'ai créé mon entreprise par passion. Je fabriquais déjà mes propres produits pour moi et pour mes proches. Et puis, à force d'avoir des bons retours et puis la vie aussi fait qu'on arrive à un moment ou on se pose des questions. Donc, j'ai pu créer mon entreprise.

Votre marque s'appelle Les essentiels de Sarah. Quels sont les essentiels qu'on peut retrouver sur votre site Internet ?

On retrouve des savons artisanaux pour le visage et pour le corps, un shampoing solide et une huile de soin. La particularité, c'est qu'on retrouve des huiles de France au cœur de ces produits. Je travaille avec des petits producteurs pour mettre en lumière leurs huiles végétales qu'on ne connaît pas forcément.

J'ai fait aussi le choix de partir sur un emballage raisonné et sans plastique. Pour moi, c'est très important parce qu'on ne retrouve pas ça partout. On trouve des bonnes choses un peu dans toutes les entreprises. Mais je n'ai pas trouvé des produits fabriqués avec des matières premières françaises et locales et en même temps un emballage raisonné.

Très souvent autour des savons, on rajoute des cartons, on rajoute un suremballage qui n'est pas nécessaire. Si ça avait été possible, j'aurais même fait du vrac. Mais on est obligé au niveau réglementaire d'avoir une étiquette avec toutes les informations.

Ces savons, ces shampoings solides, vous les fabriquez toute seule ?

Oui, je fabrique tout moi même. Tout est fait à la main. Après, j'ai un petit peu l'aide de mes proches à un certain moment. Mais le gros de la production, c'est moi qui le fais.

C'est le lancement de mon entreprise. Ça fait quelques mois que je me suis lancée. Je prévois un stock en amont. Petit à petit, pour les événements comme pour Noël, je sais qu'il faut que je prépare une plus grosse quantité pour être sûr d'avoir la quantité nécessaire.

On peut acheter vos produits sur votre site internet, mais aussi dans le département de l'Hérault ?

Oui, on retrouve des points de vente. Pour l'instant au Domaine Tarbouriech à Marseillan, au Comptoir Beauté By Stacy à Maureilhan. Et prochainement, dans un institut du centre-ville de Béziers. Ainsi qu'à Nîmes.

