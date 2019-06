Une jeune entreprise caennaise lance sa "box" de vins

Caen, France

Le phénomène de boîte est très à la mode comme My Little Box (beauté et lifestyle) ou encore Le Grand Dressing (vêtements pour homme). Une jeune entreprise caennaise lance une "box" de vin : Vinbox. Le concept existe déjà, mais la société est normande. Imaginée par un ancien étudiant brésilien, Igor Leao, marié à une Caennaise. Son site internet a été lancé mi-mai. La chambre de commerce et d'industrie de Caen l'a accompagné dans son projet de création d'entreprise.

Une sélection de bouteilles de vins différente chaque mois

Le concept est simple : tous les mois, une sélection de bouteilles de vins est proposée au client. "Mais il n'y a pas d'abonnement, précise Igor Leao âgé de 22 ans. L'idée est de démocratiser le vin en France. Dans l'entreprise nous avons un historien qui raconte l'histoire des vignes et des vignerons indépendants. Un sommelier sélectionne les vins. Tous les mois ça change et on livre en moins de 24 heures." Les prix vont de 19,90 à 38,90 euros.

L'ancien étudiant n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà monté quatre entreprises au Brésil. Une expérience qui a rassuré la chambre de commerce et d'industrie de Caen qui l'a accompagné. "Il nous a expliqué son projet, sa démarche de démocratisation du vin, explique Axel Louvet conseiller à la création d'entreprise à la CCI. Lors de différents rendez-vous on a regardé le marché potentiel, est-ce que le concept est viable économiquement, avec quels investissements et quels financements. Et puis il s'est lancé." La chambre consulaire continuera de l'accompagner pendant trois ans.