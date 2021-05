Une jeune Lavalloise ouvre une friperie en ligne vintage

Elle a 22 ans et depuis toute petite, elle adore chiner. La jeune Lavalloise vient d'ouvrir une friperie vintage en ligne. Ce qu'elle aime le plus, ce sont les vêtements de style pin-up, à volants et très colorés. Sa boutique en ligne ouvre fin mai.

Maïlys Salmon et sa boutique vintage en ligne

Elle s'appelle Maïlys Salmon. Elle est Lavalloise et elle a 22 ans. Dans la vie, elle travaille dans une bijouterie, quand elle n'est pas sur son blog consacré aux produits et aux magasins locaux. Depuis toute petite, elle adore chiner, notamment les robes à volants des années pin up. Elle vient de franchir le pas : elle ouvre, fin mai, sa friperie vintage en ligne. Une adresse : gigi friperie.

Pourquoi une friperie en ligne?

La fripe est dans l'air du temps, notamment chez les plus jeunes. "C'est écologique, développe Maïlys, économique et cela permet de se créer un style très personnel". Et une boutique ouverte en ligne nécessite moins d'investissement financier qu'un magasin. Elle a juste besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer, d'où le financement participatif sur la plateforme kiss kiss bank bank. Tous les renseignements, sur Instagram, sur gigifrip ou sur son compte facebook gigi friperie