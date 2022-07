Une journée au large de Fort Boyard pour les oubliés des vacances

Quand l’inflation gâche les vacances. Un Français sur deux ne partira pas cette année, faute de moyens. Un chiffre qui atteint 63 % auprès de ceux qui touchent un revenu inférieur à 1285 € par mois, selon le dernier rapport de l'Observatoire des Inégalités. Alors pour leur permettre de s’évader quelques heures, le Secours populaire de Charente-Maritime organisait ce vendredi 8 juillet une journée vacances sur le thème de l'océan. Au programme, une visite des ateliers de la marque Tribord à La Rochelle et une virée en mer au large de Fort Boyard pour une cinquantaine de ses bénéficiaires.

La précarité s’accentue depuis la crise du Covid.

Une cinquantaine de personnes ont pu monter sur des voiliers au large de Fort Boyard, ce vendredi 8 juillet © Radio France - Julien Morceli

“Rien que sur l'aide alimentaire, on a une augmentation de plus de 60 % [du nombre de bénéficiaires] à La Rochelle”, prévient Lucie Forsans Guegan, secrétaire départementale du Secours populaire en Charente-Maritime. “Il y a vraiment des personnes qui pensent que ce n'est pas pour eux. Parce que d'un point de vue budget, ils ne l’envisagent pas”, explique-t-elle. C'est le cas de Mélanie, venue avec ses enfants. Avec moins de 600 euros de revenus mensuels, elle n'imagine pas une seconde partir en vacances. Mais grâce aux subventions du Secours populaire, elle va s'offrir une semaine de camping au mois d'août, dans le département voisin de la Vendée.

Objectif : financer les vacances de 200 000 enfants cette année

Depuis la crise, Lucie Forsans Guegan reçoit également de plus en plus de "profils de bascule" : des personnes qui avaient déjà un emploi précaire, et qui ont récemment fini par renoncer aux vacances. Pourtant, prendre des vacances et changer d’air reste une nécessité. Car elles permettent de revenir vraiment reposé. C’est pour cela que cet été, le Secours populaire va permettre à 200 000 bénéficiaires de partir en vacances. "C'est l'année où l'on va faire partir le plus de personnes”, se réjouit-elle. “Parce qu'après ces deux ans de crise, ils en ont besoin”.

En 2021, 955 Charentais-Maritime avaient déjà pu partir en vacances avec l’aide du Secours populaire 17. Cette année, l'association espère faire mieux. Pour participer à la campagne “Vacances d’été 2022”, vous pouvez faire un don sur le site du Secours populaire en cliquant ici.