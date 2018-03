Auxerre, France

Sept syndicats de fonctionnaires protestent contre le gel du point d'indice, le retour du jour de carence dès le premier jour de maladie et la suppression annoncée de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat . Cent quarante manifestations sont prévues en France dont deux rassemblements dans l'Yonne : le premier à 10h place de l'Hôtel de ville à Sens et le second à Auxerre à 13h30 place de l'Arquebuse .

On compte près de 25 000 fonctionnaires dans l’Yonne

Deux salariés sur dix en France sont des fonctionnaires, près de 25 000 dans le département.

Nous sommes tous usagers du service public

Selon Didier Bourigaud de la CGT, c'est toute la population qui va être impactée par cette reforme : "Quand on allume la lumière on a besoin d'EDF, on va à l'école , _on a besoin des enseignants_, nous sommes tous usagers du service public." L'un des sujets d’inquiétude concerne aussi le recours accru aux contractuels.

Il y a des gens qui ont les diplômes mais pas la pédagogie pour enseigner

Une situation déjà préoccupante dans le domaine de l' éducation selon olivier Thiebaut du syndicat FSU : "On a recours à des gens qui n'ont pas forcément enseigné dans leur vie qui se retrouvent au chômage et qui ont des diplômes qui leur permet de le faire mais qui n'ont aucune connaissance pédagogique."

On va transférer nos compétences à la Poste

Même chose en ce qui concerne nos impôts. L’État supprime des postes et externalise des missions s'insurge Jean- François Duret du syndicat solidaires finances publiques 89 :" On préfère transférer à la Poste cet accompagnement des contribuables pour permettre de remplir la déclaration et de leur expliquer la mise en place du prélèvement à la source, ce sera cinquante euros pour le contribuable, c'est inadmissible."

La réforme voulue par le gouvernement pourrait entrainer la suppression de 500 postes de fonctionnaires dans l' Yonne s’inquiètent les syndicats.