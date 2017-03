Une "journée morte" en Guyane ce mardi, pour le deuxième jour de grève générale

Ce mardi doit être une "journée morte" en Guyane après un démarrage timide de la "grève générale illimitée" et alors que le Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé la venue de ministres "avant la fin de semaine". Des marches se tiendront en parallèle à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni.

Ce mardi doit être une "journée morte" en Guyane après un démarrage timide de la "grève générale illimitée" et alors que le Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé la venue de ministres "avant la fin de semaine". Des marches se tiendront en parallèle à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, à l'appel du collectif "Pou la Gwiyann dékolé" (pour que la Guyane décolle). Ce sera "la première démonstration de rue au-delà des barrages", a affirmé l'un des porteurs du mouvement. Air France, dont les avions ne desservent plus Cayenne depuis dimanche, a annulé son vol pour mardi.

Une plateforme de revendications communes

Lundi à Cayenne, pour le premier jour de "grève générale illimitée", les commerces étaient ouverts. Une myriade de drapeaux indépendantistes vert, jaune et rouge flottait sur les voitures, scooters et ronds-points. Des banderoles "nous bon ké sa" ("ça suffit" en créole guyanais) étaient visibles partout sur le territoire. Mais la mobilisation était bien inférieure à celle des jours précédents. Quelques centaines de personnes se sont rassemblées devant le rectorat, avant de former une chaîne humaine. Le collectif "Pou la Gwiyann dékolé", très majoritaire, a édifié une plateforme de revendications communes, de la construction d'écoles à l'intensification de la lutte contre l'orpaillage, en passant par le paiement des arriérés aux fournisseurs de l'hôpital de Cayenne. "La première priorité, c'est la lutte contre l'insécurité, le renforcement des moyens", a toutefois déclaré le président François Hollande depuis Singapour.

Un tiers de la population sans accès à l'eau potable ou à l'électricité

"Une délégation ministérielle sera sur place avant la fin de la semaine" pour conclure les discussions engagées par la mission de hauts fonctionnaires dépêchée samedi, a annoncé lundi Bernard Cazeneuve, au côté de la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts. "Si toutefois les conditions du respect (...) et de l'ordre républicain sont réunies", a-t-il précisé. Le Premier ministre a annoncé notamment qu'un "centre pénitentiaire et un tribunal de grande instance" seraient "construits à Saint-Laurent-du-Maroni". "On a l'impression que le gouvernement ne perçoit pas le ras-le-bol de la population", dont "encore 30% (...) n'a pas accès à l'eau potable ou à l'électricité"**,** a déploré le sénateur PS de Guyane, Antoine Karam, sur BFMTV. L'ancienne ministre de la Justice et personnalité guyanaise Christiane Taubira appelle au dialogue dans Le Parisien de mardi, "sinon le blocage va durer".

Une cinquantaine de policiers et gendarmes en renfort

La mission interministérielle, pilotée par l'ancien préfet de Guyane Jean-François Cordet, a notamment annoncé le renfort de "25 policiers, 23 gendarmes", ou "la fidélisation d'un escadron de gendarmes mobiles à Cayenne", mais aussi une enveloppe d'urgence de "60 millions d'euros supplémentaires" pour le centre hospitalier de Cayenne, fortement endetté.