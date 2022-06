Une journée portes ouvertes pour les 50 ans du CFA du BTP à Blanquefort

Il est un des plus grands centres de formation des apprentis du BTP en France : le BTP CFA Bordeaux-Aquitaine fête ses 50 ans les 22 et 23 juin, avec notamment une journée portes ouvertes de son site de Blanquefort ce mercredi.

Ouvert en octobre 1972, CFA du bâtiment et travaux publics fête ses cinq décennies ces 22 et 23 juin. Une journée portes ouvertes pour les futurs étudiants est organisée ce mercredi, sur le site de Blanquefort, avenue du Port du Roy, de 10 à 18 heures, tandis qu'une journée à destination des professionnels se tiendra le jeudi. Deux jours de festivités qui permettront aussi de lancer un réseau des anciens apprentis. Et il y en a, puisqu'en 50 ans, ce sont 18 000 professionnels du BTP qui ont obtenu leur diplôme à Blanquefort.

Depuis sa création en 1972, dès que la loi sur l'apprentissage a permis la création de centres de formation du BTP, le site blanquefortais est depuis devenu le plus grand BTP CFA de Nouvelle Aquitaine, et l'un des plus importants de France. Il forme notamment aux les métiers du bois, de la couverture, du gros œuvre de l'électricité... Avec d'abord entre 300 et 600 apprentis jusque dans les années 1990, et encore 950 il y a cinq ans le BPT CFA compte aujourd'hui 1 400 apprentis, du CAP jusqu'à la licence professionnelle, en passant par le BTS et DUT.

C'est la réforme de l'apprentissage de 2018 qui a permis d'augmenter la cadence, et d'ouvrir une antenne à Mérignac, en 2021, pour une formation "électricité et environnement connecté". S'il n'y a plus de gros projet sur les rails, le BTP CFA veut stabiliser son fonctionnement récent avec davantage d'apprentis donc, et davantage aussi de personnel, puisque le site est passé de 60 à 90 salariés.

