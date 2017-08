Une journée pour se faire des souvenirs de vacances

C’est aujourd’hui la journée des oubliés des vacances du secours populaire de Bourgogne-Franche-Comté. 120 enfants de l’Yonne passent la journée dans un parc d’attraction de l’Aube.

Enzo, 11 ans, son petit frère Kylian et sa petite sœur, ont passé l'été dans leur appartement du 2e étage, à Chablis. Pas de changement de décor pour cette petite famille qui garde le sourire. Enzo ne s’est pas ennuyé : "On est sorti à côté, pour aller au parc, pour pêcher, jouer à la pétanque, faire des barbecues", égraine le petit garçon de 11 ans.

Les enfants ne sont pas malheureux, mais Gwenaelle, leur maman, voudrait leur donner plus. "Tout le monde ne peut pas partir en vacances… parce que bon, au niveau des finances, ça ne le fait pas. Alors heureusement, grâce aux associations comme le secours populaire de l'Yonne, ça leur fait une sortie, des activités".

La maman est aussi excitée que ses enfants

Et les garçons sont impatients. Ce sera donc Nigloland, un parc d'attraction de l'Aube, à 100 km de chez eux. Enzo à leur sourire jusqu'aux oreilles : "C’est un parc avec plein d’attractions pour les petits comme pour les grands, alors on va essayer de passer une bonne journée tous ensemble ! "

Enzo, Kylian et leur maman iront au parc d'attraction - Le reportage de Delphine Martin Copier

D'ailleurs, la maman non plus ne cache pas son excitation. Gwenaelle fera partie des 30 adultes qui accompagnent les enfants. "Je serai avec eux, on va jouer, on va faire les manèges et on va passer une agréable journée, ça va être génial" dit-elle en riant.

Une occasion de sortir un peu d'Auxerre

Samy, un petit auxerrois de 7 ans, fait aussi partie du voyage. "On va faire du manège" dit-il doucement. Pour son papa, Sébastien, c'est vraiment un soulagement de pouvoir lui permettre, via le secours populaire, de vivre cette journée : "Ça m‘embête un peu de ne pas pouvoir partir en dehors de l’Yonne" dit le papa, qui vit grâce au RSA. "Mais on a essayé de faire des choses quand même : du sport, des activités, se promener en forêt. Mais quand on n’a pas de moyens de transports, ce n’est pas évident. Alors quand il y a des occasions de sortir d’Auxerre, je donne mon feu vert ! J’espère qu’il va bien s’amuser."

"Quand il y a des occasions de partir ailleurs que dans l'Yonne, je donne mon feu vert. J'espère qu'il va bien s'amuser" - Sébastien, le papa de Samy Copier

En dehors de cette journée spéciale, le secours populaire de l'Yonne œuvre tous les étés pour permettre aux plus démunis de partir quelques jours. Cette année, des petit icaunais sont partis en colonie de vacances ou en familles de vacances. Et des familles entières ont pu partir au camping ou en centre de vacances. Pour se fabriquer de jolis souvenirs de vacances, et avoir plein de choses à raconter, à la rentrée.