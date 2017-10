Une journée sans tramway à Dijon, les usagers vont devoir s'organiser ce vendredi

Dans le cadre d'un mouvement national au sein des Transports urbains, les syndicats CFDT et FO de Keolis Dijon Mobilités ont déposé un préavis de grève sur le réseau Bus et Tram pour ce vendredi 20 octobre 2017. Seuls un tiers des départs habituels sont assurés et le tramway ne circulera pas.

C'est du jamais vu depuis son arrivée à Dijon il y a 5 ans. En raison d'un mouvement social, aucun tramway ne circule ce vendredi sur la ligne T1 et T2. Divia qui ne peut compter que sur quelques bus ne sera en mesure d'assurer que 37% de ses déplacements habituels. Ce mouvement de grogne relayé chez nous par FO et la CFDT n'est pas propre à Dijon. Il a été lancé, lundi dernier, dans 126 villes de France à l'appel de 6 syndicats de transports urbains qui protestent contre l’échec de la négociation sur la sécurisation des parcours professionnels avec l'Union des Transports Publics (UTP).

Les syndicats réclament, entre autre, l'augmentation des salaires pour les personnels des transports publics qui ont les plus bas coefficients ou encore la mise en place d'accord de branche en faveur des salariés qui partent en retraite. Joachim Bispo, délégué syndical Force Ouvrière au sein de Keolis Dijon Mobilités. "On a des organismes patronaux face à nous qui ne veulent rien entendre. Ils ont des contrats avec les collectivités qui sont revus à la baisse et quelque part ce sont les salariés de ces grands groupes qui commencent à payer les pots cassés" explique t-il.

Keolis veut malgré tout gâter ses clients

Pour tenter de se faire pardonner pour ce vendredi noir, Keolis Dijon Mobilités, rend gratuit -ce vendredi uniquement- l'ensemble de ses services. Laurent Verschelde, directeur général de Keolis Dijon Mobilités. "On a réfléchit à ce qu'on pouvait proposer aux clients et comme on gère depuis le 1er janvier tous les services de mobilité de la ville notamment le stationnement et que beaucoup de clients qui utilisent d'habitude les services de DIVIA Bus et Tram vont devoir se reporter sur leurs voitures ou faire du covoiturage avec d'autres on a souhaité faciliter leurs déplacements en offrant le stationnement dans tous les parkings de DIVIA Park qui seront donc gratuits, tout comme le stationnement payant sur la voirie".

La location des vélos elle aussi sera gratuite

Et Laurent Verschelde annonce également une bonne nouvelle, ce vendredi, pour les amateurs de vélos. "Le service DiviaVélodi inauguré mi-septembre sera lui aussi gratuit". Une gratuité qui concerne également le service DiviaVélo pendant 24h. Vous pourrez vous rendre tout ce vendredi à la station de la Gare SNCF pour en profiter. Attention, pour les Vélodi cette gratuité concerne l'abonnement à la journée et les règles restent inchangées, il faut rendre son vélo toutes les demi-heure sous peine de payer un surcoût.

La gratuité c'est bien mais ça ne remplace pas un service minimum digne de ce nom pour "Au fil des réseaux"

La gratuité de ces services est une bonne chose. Mais au vu du peu de circulations prévues ce vendredi du côté des bus le service minimum obligatoire est-il réellement assuré? Pas tout à fait répond le Dijonnais Fabien Sorez, secrétaire de l'association d'usagers "au fil des réseaux". "Le service minimum d'un point de vue légal, effectivement il est respecté, mais d'un point de vue moral, techniquement c'est une aberration. Pas de tramways, pas de service de bus le soir, il va falloir attendre 20 à 45 minutes sur les lignes principales comment vont faire les usagers ce vendredi pour pouvoir circuler?" s'interroge ce responsable d'Au fil des réseaux, une association qui revendique 50 membres actifs et dit représenter 5 500 usagers sur internet.

