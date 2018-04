Le Quesnoy, France

Le secours catholique du Quesnoy accueille de plus en plus de famille, jusqu'à 150 l'année dernière, et les responsables ont constaté que certains pouvaient avoir des problèmes d'hygiène, car ils n'avaient pas les moyens de se payer une machine à laver, ou tout simplement pas de place pour l'installer dans leur logement trop petit.

L'association a donc décidé de lancer fin janvier la première laverie solidaire des Hauts de France. Pour 2 euros, les bénéficiaires des minimas sociaux peuvent venir faire une machine, avec lessive, adoucissant et séchage compris. Pour les personnes en grande précarité envoyés par les travailleurs sociaux le service est même gratuit.

Un service aussi ouvert pour 5 euros à toute personne qui aurait un problème avec sa machine à laver. Un moyen aussi de favoriser la mixité sociale explique la responsable Elyane Plancq.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Si l'équipe s'aperçoit que les personnes ont des vêtements ou des draps vraiment très abimés, ils peuvent repartir avec des pièces de la réserve.

En attendant la fin de la machine, les personnes peuvent boire un petit café, échanger avec les bénévoles, un "réconfort pour certains" assure Eddie, l'une de ces bénévoles.

Le mercredi les volontaires peuvent aussi participer à des ateliers hygiène et vêtements avec la possibilité par exemple de réparer des pièces abimées avec la machine à coudre de l'association.

Une deuxième machine à laver, et un deuxième séchoir ont été commandés pour faire face à l'afflux des demandes.

La laverie solidaire est accessible sur rdv au 06.47.46.99.07