Une légère baisse du chômage en Auvergne au mois d'octobre

Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,2% en France au mois d'octobre, après la forte baisse de septembre. En revanche, le nombre de chômeurs a très légèrement baissé en Auvergne, moins 0,26%

Il y avait 61.870 demandeurs d'emploi en Auvergne au 31 octobre dernier, 260 de moins qu'en septembre. La baisse est assez faible mais la tendance est bonne, d'autant plus que sur un an, on compte 1.470 chômeurs en moins (-2,27%).

Une baisse qui se retrouve dans presque tous les départements: Puy de Dôme (- 120 demandeurs d'emploi), Allier (- 40), Cantal (-30). En revanche, le nombre de demandeurs d'emploi est en légère hausse en Haute-Loire (+30).

Il s'agit des chiffres de la catégorie A, le chiffre officiel pour le Bureau International du Travail. Si on prend en compte les catégories A, B et C, plus représentatives, le nombre de demandeurs d'emploi baisse également en Auvergne, moins 0.23% (250 personnes en moins). Au total, 106.520 auvergnats sont à la recherche d'un emploi.