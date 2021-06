Elle a démarré son activité le 11 mai 2021 dans l'ancienne cuisine de l'hôpital de Coutances. La légumerie solidaire est un chantier d'insertion qui s'approvisionne localement en légumes et fournit la cuisine centrale qui prépare les repas des hôpitaux du centre-Manche et des écoles de Saint-Lô.

Une légumerie solidaire pour améliorer les repas dans les hôpitaux de Coutances et Saint-Lô

Depuis un mois, l'ancienne cuisine de l'hôpital de Coutances accueille une légumerie solidaire. C'est un chantier d'insertion, où 11 travailleurs lavent, épluchent, découpent et conditionnent des légumes frais.

Cette légumerie fournit le GIP Centre-Manche, la cuisine centrale qui prépare plus de 3000 repas par jour pour les hôpitaux de Coutances et Saint-Lô et les écoles saint-loises. Car le GIP n'a pas sa propre légumerie et s'approvisionnait, jusque là, en légumes surgelés.

L'objectif est de répondre à la loi Egalim : au 1er janvier 2022, la restauration collective doit proposer 50% de produits durables de qualité dont 20% de bio.

Maraichage bio et local

Une fois la phase de démarrage passée, l'approvisionnement sera exclusivement local, auprès de maraîchers bios notamment, situés dans les 50 kilomètres à la ronde et auprès du chantier d'insertion de maraîchage que vient de débuter IPE Environnement, l'un des porteurs du projet

L'autre vertu de ce vaste projet : c'est l'insertion. Ce chantier peut accueillir jusqu'à 12 salariés. Ce sont des demandeurs d'emploi de longue durée comme Carine : "Comme je n'ai plus de voiture, je suis restée longtemps sans emploi. Ici, ca me permet de me remettre dans le bain."

Eviter le gaspillage

Troisième partenaire de ce projet : la Banque alimentaire de la Manche. D'ici deux ans, la légumerie préparera également soupes et coulis à partir des fruits et légumes non distribués par la Banque alimentaire, pour éviter le gaspillage.

Elle devrait également déménager dans de plus grands locaux, dans les deux ans qui viennent. L'association travaille avec Saint-Lô Agglo pour trouver le lieu. Coutances mer et bocage s'est dit également intéressée si le projet n'aboutissait pas dans le Saint-lois.

