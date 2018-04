Une lessive entièrement végétale et "made in Vosges" sera bientôt vendue dans le département. La société Garnier-Thiébaut s'est associée avec l'entreprise déodatienne Salveco pour concevoir le produit. Objectifs : préserver la santé, l'environnement et l'emploi local.

Kichompré, Gérardmer, France

Une lessive 100% végétale, et donc sans aucun élément chimique, sera commercialisée dans une dizaine de jours dans les Vosges. Un produit conçu du début à la fin dans le département.

Le géant du textile vosgien Garnier-Thiébaut a lancé le projet il y a deux ans. Le fabricant de linge de maison haut-de-gamme a fait appel à une autre entreprise vosgienne : Salveco, spécialiste de la chimie végétale. Les deux viennent de présenter leur produit fini : une petite bouteille contenant un liquide transparent et qui lave désormais votre linge : "en préservant la santé et l'environnement", deux arguments de vente indissociables pour Stéphane Auberger, le directeur général de Salveco.

"On a la capacité d'accompagner des sociétés qui ont la volonté d'utiliser des produits plus sains en utilisant des alternatives issues du végétal : c'est notre cœur du métier"

"Le plus difficile dans cette lessive 100% bio, c'est de trouver la bonne formule pour le parfum," reconnaît Anne-Sophie Morel, responsable projet et développement chez Salveco. "Pour que le parfum persiste sur le linge, il faut des fixateurs typiquement synthétiques. Nous, on utilise que des molécules d'origine naturelle, donc il fallait trouver l'astuce."

"C'était la jouissance de trouver la bonne olfaction après plus d'une centaine de tentatives."

Dernier argument de vente : "le made in Vosges", évidemment. Le marketing du produit est développé dans les ateliers géromois et le produit conçu à trente kilomètres de là, à Saint-Dié. "Comme circuit-court, on ne peut pas faire mieux," affirme Paul de Montclos, le PDG de Garnier-Thiébaut.

"On est sensible à l'emploi, on se bat pour ça. Maintenir un emploi dans une vallée sans bateau, sans autoroute et sans avion, c'est compliqué."

Cette lessive vosgienne coûte tout de même plus cher qu'une lessive normale. Elle sera commercialisée à partir du 20 avril prochain, d'abord dans les magasins vosgiens Garnier-Thiébaut. Si le produit connaît le succès au niveau local, il pourrait bien partir à la conquête d'autres marchés.

"C'est un peu plus cher, mais on ne se situe pas sur une bataille de prix," selon le PDG de Garnier-Thiébaut Paul de Montclos Copier

Par ailleurs, un nouveau projet commun est déjà dans les tuyaux : une autre lessive végétale est en préparation. Elle pourrait servir en interne à la production du textile Garnier-Thiébaut.