Une levée de fond de 2,4 millions d'euros pour Axioma qui poursuit son développement en Corrèze

Quelques mois après avoir déménagé dans une usine flambant neuve et bien plus grande, à Saint-Pantaléon-de-Larche, l'entreprise Axioma poursuit son développement avec de nouveaux investissements en perspective. Ce fabricant de biostimulants pour l'agriculture vient ainsi de décrocher 2,4 millions d'euros pour financer ses projets, grâce à une levée de fonds bouclée très rapidement selon Anthony Bugeat, le fondateur et dirigeant d'Axioma.

L'argent provient d'une campagne de financement participatif, mais également d'un fonds de co-investissement régional et de quelques "business angels" séduits, selon le patron par un projet "qui est vraiment dans l'air du temps." Car les produits proposés par l'entreprise permettent non seulement de réduire l'utilisation de certains produits chimiques, mais aident aussi les cultures à "mieux résister face aux effets du changement climatique" précise Anthony Bugeat, afin de limiter les baisses de rendement et de qualité des récoltes.

Des arguments visiblement porteurs puisque le carnet de commande d'Axioma est bien rempli. "Nos clients sont les grandes firmes de l'agrochimie et les industriels de la fertilisation qui ont besoin d'innover, mais qui n'ont pas spécialement les capacités en interne." Le fabricant corrézien de biostimulant leur apporte donc des solutions clés en main, que ces industriels proposent ensuite aux coopératives et aux agriculteurs.

Une production en hausse et des embauches

Avec sa nouvelle usine, Axioma a déjà la capacité fabriquer jusqu'à 5 millions de litres de biostimulants. "On n'y est pas encore, mais on espère l'atteindre" explique Anthony Bugeat, en se projettant déjà sur la suite. "Sur la deuxième phase d'investissement qui a lieu en 2022, avec l'automatisation des processus, on va réussir à tripler cette capacité de production pour monter jusqu'à 15 millions de litres à la fin de l'année 2022." Pour y parvenir, le dirigeant prévoit de doubler ses effectifs dans les dix-huit prochains mois, sachant qu'il compte actuellement 17 salariés.

Nous avons tout pour devenir un acteur majeur du monde des bio-solutions en Europe - Anthony Bugeat

Les recrutements se font aussi bien au niveau de la production que de l'innovation, "parce que nous avons besoin de concevoir régulièrement de nouveaux produits et de les faire homologuer pour leur donner un accès ensuite sur le marché". S'il se réjouit de créer ainsi des emplois sur le territoire corrézien, Anthony Bugeat se projette aussi sur les retombées escomptées par ce développement commercial. "Nous avons tout pour devenir un acteur majeur du monde des bio solutions en Europe, mais nous avons encore de nombreuses étapes à passer." Le patron d'Axioma veut donc garder la tête froide et rester concentré pour développer son entreprise qui fêtera ses dix ans en novembre prochain.