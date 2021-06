"Une lueur d'espoir" : le soulagement chez Safran à Issoudun après l'annonce de nouveaux contrats

Après un trou d'air puis des turbulences, les salariés de Safran à Issoudun espèrent un nouvel envol de l'activité. La direction vient d'annoncer la signature de trois contrats avec des compagnies aériennes pour des commandes de sièges. Ils seront effectifs à partir de 2024. Mais c'est une perspective de reprise importante. "On est content d'avoir récupéré ces contrats parce que c'est une lueur d'espoir pour sortir de la crise économique", confirme Dominique Bussière, délégué syndical CGT chez Safran. Il a bien conscience du fait que ces commandes ne vont pas apporter de l'activité dans l'immédiat. "On est conscient qu'on va souffrir jusqu'en 2023 minimum. Mais c'est vraiment une satisfaction pour nous", ajoute-t-il au micro de France Bleu Berry.

Des innovations réussies pour Safran

En juillet 2020, durement touché par la crise économique et les conséquences sur le trafic aérien, Safran avait annoncé 230 départs volontaires. L'accord avait été validé par les syndicats pour essayer de limiter la casse sociale et économique. Les effectifs sur le site d'Issoudun vont baisser à 1 070 salariés.

Mais désormais, les perspectives sont plus encourageantes. "En plus, ce sont de nouveaux produits, de nouveaux fauteuils qui sont commandés. Au niveau de l'innovation, on a été capable de concevoir et fabriquer de nouveaux fauteuils qui plaisent aux clients, c'est important. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers et sur les fauteuils qu'on a eu depuis des années", poursuit Dominique Bussière.

L'avenir, c'est d'innover, de changer régulièrement, être à la pointe

C'est également une bonne nouvelle pour le bassin d'emploi d'Issoudun, durement touché par la fermeture du dépôt logistique de La Halle en juillet 2020 avec 287 salariés licenciés.