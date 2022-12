Une lueur d'espoir pour les 54 salariés de Vallourec à Venarey-les-Laumes

Une lueur d'espoir pour les 54 salariés de Vallourec Umbilicals à Venarey-les-Laumes (Côte-d'Or). Leur direction retire sa procédure de liquidation de l'usine, et ouvre la voie à un possible repreneur

Cette décision a été annoncée ce mercredi 7 décembre aux représentants des salariés et présentée au tribunal de commerce de Dijon.

La gestion de l'usine va donc être confiée à un administrateur judiciaire qui aura "entre 4 et 5 mois" pour trouver un nouvel investisseur.

"C'est une surprise, mais c'est aussi le resultat de notre action" assure Pierre Jessionesse, le délégué CGT de cette usine. "Cest dû à notre occupation pacifique du site et à notre rencontre avec le Ministère de l'industrie"

"Les salariés ont un peu rassurés, mais c'est pas encore la joie. L'usine est a l'arrêt et nous n'avons plus de commandes. Il y a pourtant ici des ouvriers qualifiés et un vrai savoir-faire. On reste en stand-by dans l'attente d'un repreneur, et on va décider d'ici la fin de la semaine de la poursuite ou non de l'occupation du site" précise le délégué syndical.

"Vallourec Umbilicals" fabrique des tubes et des tuyaux pour l'industrie. Cette entreprise métallurgique est détenue par le groupe Vallourec à 51 % et la banque publique d'investissement Bpifrance à 49 %. Si aucun repreneur en se manifeste, Vallourec passera à un plan de licenciements, dans lequel les salariés espèrent bien peser.