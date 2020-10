Une machine à fabriquer des masques chirurgicaux made in Cévennes

Une machine pour fabriquer des masques chirurgicaux est née dans les Cévennes. Conçue et fabriquée pendant le confinement par la société 7 Tech à Deaux (tout près d'Alès). Elle est capable de fabriquer entre 3.000 et 6.000 masques à l'heure et est totalement 100% made in France. C'est l'association d'entreprises Leader Occitanie qui a accompagné ce projet devenu réalité. Un exemple de l'intelligence - de la mise en synergie - des territoires.

La Covid, une véritable opportunité pour l'intelligence territoriale.

D'un coté 7Tech à Deaux, spécialisée dans la conception et la fabrication de machines clefs en main pour l'automobile ou l'agroalimentaire qui se retrouve à l’arrêt pendant le confinement. De l'autre, Prism, une société montpelliéraine qui veut installer un site de production de masques près de Lunel. Les deux par l’intermédiaire de Leader Occitanie finalisent un partenariat. A l'un la fabrication à l'autre l'exploitation.

1/2 milliard de pièces fabriquées sur des machines 7TECH

7Tech ce sont depuis 8 ans + de 250 machines vendues à l'export qui ont fabriqué 1/2 milliard de pièces. Quid du marché local et régional ? 7TECH espère devenir également un acteur potentiel de l'économie territorialisée. De 120 à 180.000 la machine à produire des masques chirurgicaux , 7Tech vise une production annuelle d'une dizaine d'exemplaires.