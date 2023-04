Une maison d'assistantes maternelles suspendue pour quatre mois dans le Cotentin

Dans une petite commune du Cotentin, la MAM, la maison d'assistantes maternelles ne peux plus accueillir d'enfants. La structure s'est vue suspendre pour quatre mois, son agrément qui lui permet d'exercer. Le nom de la commune concernée n'a pas été révélé pour protéger les protagonistes.

Une enquête en cours

"Cela arrive régulièrement," rassure Nicole Godard, vice-présidente au conseil départemental en charge de la cohésion sociale. Les services départementaux de la protection maternelle et infantile sont chargés d'effectuer régulièrement des contrôles, de manière inopinée ou lorsqu'un problème est signalé. Ils peuvent alors décider de suspendre l'agrément d'un établissement, le temps de mener une enquête plus approfondie. C'est ce qui s'est passé pour cette maison d'assistantes maternelles du Cotentin.

L'obtention ou non de cet agrément se base sur la sécurité des locaux (matériel, chauffage, travaux, etc) mais prend aussi en compte les personnes présentes comme la famille des professionnelles et les assistantes maternelles elles-mêmes en s'intéressant à leur formation par exemple. On ignore la nature des faits reprochés à l'établissement mais une suspension de cet agrément indique généralement qu'il y a "un problème qui remet en cause la sécurité des enfants," explique une membre de la commission qui statuera sur cette affaire, car une enquête peut aussi maintenir un établissement ouvert le temps des recherches. Le procureur de la République de Cherbourg précise cependant qu'a priori, cette affaire ne relève pas du pénal.

Une commission paritaire rendra un avis sur l'établissement

Pour éclairer la décision à prendre quant à cette MAM, une commission paritaire doit se réunir en juin. Elle est composée de trois professionnelles et de trois membres du conseil départemental et permet à chaque partie impliquée de s'expliquer. Son avis sera ensuite remis au président du conseil départemental, Jean Morin, qui tranchera. Différentes options sont possibles : le retrait de l'agrément, le maintien sous conditions (de formation par exemple) ou le maintien sans condition. Les trois assistantes maternelles qui travaillent dans l'établissement ne peuvent donc plus accueillir d'enfants jusqu'à ce que cette décision soit prise.