L'Association Hospitalière de Bourgogne Franche Comté a ouvert une Maison de l'Adolescence en Haute-Saône. Le département est l'un des rares à ne pas encore proposer cette structure aux 12/25 ans. Mais à quoi servent ces maisons ?

Une nouvelle maison de l'adolescence a ouvert en Haute-Saône. Elle est sur trois sites : Gray, Vesoul et Luxeuil les Bains. C'est un lieu d'écoute, d'aide et de prévention pour les 12/25 ans. Les adolescents viennent ici anonymement avec ou sans leurs parents. Angeline Desprez est la coordinatrice de cette nouvelle maison : "Ça peut être un accompagnement sur des difficultés relationnels, familiales, scolaires ou éducatives. L'idée s'est que chaque adolescent trouve un espace d'accueil pour parler librement."

Et face aux adolescents : des professionnels de différents domaines comme juridique, social et éducatif. Trois psychologues ont été embauchés. "La Maison travaille également avec des associations" explique Angeline Desprez, "nous sommes aussi en partenariat avec la mission locale pour parler d'insertion professionnelle." L'idée de cette Maison de l'Adolescence, c'est de proposer un panel de professionnels pour leur apporter des réponses rapides à leurs questions.

Un accueil libre, gratuit et confidentiel

Les jeunes peuvent venir seuls ou accompagnés de leurs familles. Le jeune vient sur le site en tout anonymat. Et parfois, certains parents prennent contact avec la MDA : "Ils nous appellent en disant qu'il ne reconnaissent plus leurs adolescents, qu'ils se posent beaucoup de questions" affirme Angeline Desprez. La Maison est donc ouverte à tous.

De la prévention chez les jeunes

La Maison de l'Adolescence est aussi ouverte aux professionnels qui souhaitent s'impliquer auprès des jeunes. "On pourra organiser des colloques en cours d'année en fonction des thématiques qui concernent et où on s'interroge. Par exemple le suicide des jeunes et libérer ainsi la parole" confie Angéline Desprez. Une Maison de l'Adolescence, c'est donc un lieu de ressource pour tous.