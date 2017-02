Une maison de services inaugurée à La Poste de Seurre

Faire ses démarches pour la Caf ou encore Pôle Emploi, c'est désormais possible à La Poste de Seurre, la quatrième de Côte-d'Or à mettre à disposition ce service à ses clients. De quoi sortir certains habitants de l'isolement.

Vieillissement, chômage. Des facteurs qui touchent la ville de Seurre, un Chef-lieu de cantons de 10 000 âmes. Les personnes âgées et les chômeurs ont par exemple souvent du mal à se rendre à l'agence Pôle Emploi ou la Caf de Beaune ou de Dijon. Pour y remédier, la municipalité a demandé une maison de services. Un coin dans le bureau de poste de la ville pour leur permettre de faire des démarches en ligne près de chez eux, avec l'aide des chargées d'accueil.

Seurre, un village excentré

L'évolution du numérique laisse de côté certains ruraux. C'est le cas de certains Côte-d'Oriens des dizaines de communes autour de Seurre, dont bon nombre sont privés de la fibre et éloignés physiquement des grandes villes où se trouvent les services publics.

La Poste en a profité pour tirer son épingle du jeu en diversifiant une fois de plus ses services et attirer de nouveaux clients. Cette fois-ci, elle souhaite leur offrir un espace dédié à leurs démarches en ligne. Mais moins qu'une "maison de services", c'est un ordinateur et une imprimante mis à disposition avec un site simple et intuitif. En un clic, le bénéficiaire se trouve sur le site concerné.

Le manque d'accompagnement adapté

Même si les collectivités locales se félicitent de l'accès à cette maison de service, le maire de la commune de Seurre, Alain Becquet, souhaite obtenir le niveau 2 : que des employé(e)s des agences concernées, Pôle Emploi ou la Carsat par exemple, se relaient certains après-midis dans la semaine pour conseiller les visiteurs.

Car pour l'instant, ce sont les chargées d'accueil du bureau de poste qui, en plus de leurs tâches habituelles, s'occupent du nouveau service. "C'est compliqué, parce que parfois, on ne peut pas prendre le temps de bien aider certains clients, notamment les personnes âgées", déplore l'une des deux employées du guichet de La Poste, devant l'engouement des élus venus inaugurer le service.