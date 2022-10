Une maison des aidants inaugurée ce jeudi par la Ville de Nancy

Il y a entre 100 et 120 000 aidants dans le département de Meurthe-et-Moselle.

Les 100 à 120 000 aidants du département de Meurthe-et-Moselle ont un nouveau lieu pour se retrouver. Ce jeudi, la Ville de Nancy inaugure une maison des aidants, à destination de ces personnes prenant soin d'un proche souffrant de maladie ou de faiblesse. Elle est installée au 24, rue de Newcastle, dans le quartier Rives de Meurthe.

ⓘ Publicité

Une cellule d'écoute

Que vont-ils pouvoir retrouver à l'intérieur ? "On va les accueillir, leur donner des informations, des conseils, et si c'est utile, on peut faire du soutien psychologique", répond Jean-Paul Lacresse, président de l'UDAF 54, l'Union départementale des associations familiales, qui regroupe une partie de ses services dans ce nouveau local. Dans un contexte où le nombre d'aidants ne va fatalement qu'augmenter dans les prochaines années. "Avec la pyramide des âges, c'est obligatoire", ajoute Jean-Paul Lacresse.

Heureusement, le statut d'aidant s'est simplifié au cours des dernières années, malgré quelques petits point encore à améliorer selon Jean-Paul Lacresse. "Ça fait quand même quelques mois voire quelques années que cette question des aidants est mieux prise en considération en France. Il y a des prestations pour leur venir en aide, mais on n'est encore pas à l'optimum, mais c'est très important que le mouvement continue", explique-t-il. Le mouvement se poursuivra donc dès la fin du mois d'octobre, lorsque les premiers aidants seront accueillis dans cette nouvelle structure.