Nîmes, France

Les associations nîmoises ne sont plus dispersées aux quatre coins de la ville. 130 d'entre-elles sont désormais regroupées dans la Maison des associations inaugurée vendredi 28 septembre à Nîmes.

5 millions d'euros financés par la Ville de Nîmes

Cet ancien bâtiment du Centre International d'Accueil et d'Education Permanente l'Agora se situe juste en face du parc des expositions et du Parnasse à Nîmes. Il a été acheté et rénové par la Ville pour un montant de cinq millions d'euros.

Dans certaines pièces, des cubes en tissu ont été installés pour améliorer l'accoustique © Radio France - Julie Munch

2 500 mètres carrés, quatre étages

Les associations bénéficient donc de locaux de 2 500 mètres carrés, répartis sur quatre étages. Ils ont à leur disposition des bureaux mutualisés, des salles de réunions, ou encore du wifi partout dans le bâtiment.

"L'idée était de réunir toutes les associations au même endroit pour _créer une certaine synergie_", explique Christine Tournier Barnier, l'adjointe au maire déléguée à la vie associative.

Toutes les associations pourront désormais travailler ensemble à partir du lundi 1er octobre.