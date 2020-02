Une maison France Services ouvre ses portes à Saint-Bonnet-le-Château

Saint-Bonnet-le-Château, France

A peine entré, les locaux sentent encore le neuf. Au fond du couloir, des box et des salles disposent de plusieurs ordinateurs connectés sur la page internet de Pole Emploi ou de la Caisse d'Allocations familiales par exemple. Alexandrine Dietz est l'animatrice de cet espace.

Une demande évidente, un besoin pour les habitants.

"C'est un premier guichet, mais sachant que derrière, il peut y avoir un accompagnement du début jusqu'à la fin du dossier. Par exemple, une demande de retraite, ça peut être également une demande au-niveau d'un droit santé. C'était vraiment une demande évidente, un besoin pour les habitants et aujourd'hui, mais bien sûr, qu'ils viennent ! "

Pour le Président de Loire Forez agglomération, Alain Berthéas, cette maison France Services répond à un besoin de proximité surtout dans des territoires et des communes rurales.

Ramener les services auprès de nos habitants.

Face à ce nouveau guichet, les avis sont partagés dans la commune. Certains habitants, comme cette buraliste, y voient un nouveau lieu d'information à proximité.

Ca peut rendre service !

"C'est une bonne chose parce que dans les campagnes, on a besoin de ça plutôt que de descendre en ville. A des moments, ça peut rendre service. Nous on voit bien le Trésor public a fermé à Saint-Bonnet, nous maintenant, il faut aller sur Firminy donc c'est vrai que c'est pas à côté. Ca peut répondre oui je pense et pourquoi m'y rendre pour des renseignements".

D'autres par contre expriment des craintes.

Pas assez spécialisé !

"Actuellement, on a encore la Poste à Saint-Bonnet, avec des gens très agréables et je me pose la question sur des structures comme celles-ci si ça ne pourrait pas à long terme fermer la Poste. Je pense que c'est pas assez spécialisé : je ne sais pas qui travaille dans ces centres ni quelles formations ils ont, c'est ce qui m'inquiètent le plus".

Et toujours dans le Forez, une autre maison France Services a ouvert ses portes à Noirétable.