Une maison témoin pour les personnes en perte d'autonomie inaugurée à Amiens

Comment adapter sa maison quand on perd de l'autonomie? ça passe parfois par des dispositifs assez simples et peu coûteux. Ils sont présentés en situation dans une maison adaptée qui vient d'être inaugurée à Amiens.

Amiens, France

La maison Hapi vient d'être inaugurée à Amiens. Hapi, comme Habitat Autonomie Prévention Indépendance. Il s'agit d'un logement témoin, qui propose plein de petits trucs pour aménager sa maison en cas de dépendance.

C'est possible sans forcément faire des travaux coûteux, grâce à une série de petits gadgets (notre vidéo).

Des téléphones, des placards et des lits adaptés

La plupart des Amiénois sondés souhaitent rester chez eux le plus longtemps possible. Pour rendre le maintien à domicile possible malgré la perte d'autonomie, des dispositifs existent.

Dans cette maison adaptée, on peut par exemple découvrir des téléphones avec de grosses touches, ou avec les photos de proches sur les touches de raccourcis. Il existe également des systèmes pour conserver son lit, en ajoutant une poignée et en le relevant.

Le logement témoin permet de donner des idées aux personnes concernées, mais aussi aux aidants et aux artisans qui peuvent y découvrir des solutions qu'ils pourront ensuite proposer à leurs clients.