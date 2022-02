Une majorité de salariés de la blanchisserie industrielle Initial à Carpiquet en grève

_"En 30 ans c'est le 3ème mouvement de grève chez Initial à Carpiquet",_explique Gérald Huon, le délégué CGT du site implanté dans la zone industrielle de Carpiquet. Ce que réclament les salariés depuis hier 14 février 2022, c'est une reprise des négociations concernant une demande de revalorisation des salaires. Les grévistes réclament une hausse de 40 euros net pour tous.

Pour l'heure la direction bloque sur une hausse entre 22 et 30 euros

"La direction a mis fin aux négociations annuelles obligatoires au niveau national", explique le délégué CGT. "Et la dernière proposition n'est pas acceptable car elle correspond à seulement 22 euros de plus pour les plus petits salaires", confirme Gérald Huon.

La blanchisserie industrielle Initial compte 17 sites en France et emploie 1980 salariés. Ils sont une cinquantaine à Carpiquet . Pour l'heure selon les grévistes, le mouvement est suivi par 70% des employés. Mais d'autres sites en France ont rejoint le mouvement et se disent prêts à poursuivre leur grève aussi longtemps qu'il le faudra. La direction du site s'est pour l'heure refusée à tous commentaires