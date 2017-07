Les salariés des hôpitaux Drôme Nord manifestent contre la fermeture des urgences de Saint-Vallier la nuit en août

Ils ne digèrent toujours pas la fermeture des urgences de l'hôpital de Saint-Vallier pendant la nuit, au mois d'août. Des salariés des hôpitaux Drôme Nord ont manifesté ce vendredi, en début d'après-midi, devant l'hôpital de Romans. Ils tenaient à rappeler que cela est dû à une pénurie de médecins

Une nouvelle fois, les urgences de l'hôpital de Saint-Vallier baissent le rideau cet été. Elles seront fermées la nuit à partir du 1er août entre 20h et 8h30, comme il y a 2 ans. Les raisons : il n'y a pas suffisamment de médecins pour assurer le service.

Ce vendredi, les salariés des hôpitaux de Romans et Saint-Vallier ont manifesté devant l’hôpital de Romans pour dénoncer cette fermeture.

Parmi eux, Daniel Lazzarotto, l'un des médecins du service des urgences de Saint-Vallier. Pour lui, des urgences fermées, c'est la conséquence d'une réalité plus grave: le manque de médecin.

Dans cinq il n'y aura quasiment plus de médecins généralistes en liste et on ne sait pas comment tourneront les hôpitaux. Je pense que c'est la population qui va en faire les frais. On sait quand ça ferme, mais on ne sait pas quand ça va rouvrir" Daniel Lazzarotto médecin aux urgences de Saint-Vallier