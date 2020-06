Une manifestation à l'appel de la CGT à l'aéroport de Nice pour défendre les emplois directs et indirects

La CGT a écrit au préfet des Alpes-Maritimes pour demander la création d'une instance de dialogue social au sujet des emplois directs et indirects de l'aéroport. Des salariés d'entreprises du nettoyage, de la sécurité, des employés des boutiques mais aussi des entreprises d'assistance aux compagnies aériennes étaient présents pour manifester au Terminal 2.

Ils redoutent des baisses de salaires, des ruptures de contrats, voire des licenciements, alors que l'activité de l'aéroport est très ralentie. Le Terminal 1 ne rouvrira pas avant mars 2021, en fonction des prévisions de trafic.

Les salariés n'ont pas à supporter tous les efforts

Aucun Plan de sauvegarde de l'emploi n'est engagé officiellement mais les salariés sont inquiets. Céline Montéla et Sylvie Garcias sont déléguées CGT chez AviaPartner, entreprise belge d'assistance des compagnies aériennes pour la vente de billets, l'enregistrement, l'embarquement qui emploie 400 personnes à l'aéroport de Nice, 98 % d'entre-elles sont au chômage partiel actuellement. Les 300 CDD habituellement recrutés pour la saison estivale ne seront pas embauchés pour l'été.

Les salariés redoutent une baisse de leurs salaires dans le futur: "La direction a perdu 300.000 euros en avril. Ouvertement, elle ne parle pas de plan de licenciements, mais elle demande à négocier des accords d'entreprises pour faire des économies : enlever le 13e mois, les primes, ce n'est pas aux salariés de supporter tous les efforts économiques que les entreprises doivent faire."

L'entreprise Sécuritas Aviation, spécialiste de la sécurité aéroportuaire, emploie 250 personnes à l'aéroport de Nice pour assurer les contrôles d'accès, les contrôles de bagages. Samy Hamila et Jean-Christophe Martinot (délégués syndicaux de la FMPS - Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité) sont inquiets pour l'avenir : "on tourne à 15% de salariés, des rotations sont organisées, mais tous nos marchés sont sur le Terminal 1, donc il n'y a plus d'activité. Il faudrait un partage avec le Terminal 2, mais l'aéroport ne veut rien entendre. Nous avons peur d'un drame social."

Tatiana Bourrasse est déléguée CGT chez Dufry France. La société emploie 48 personnes dans des boutiques détaxées de l'aéroport de Nice et principalement au Terminal 1. Elle avait envisagé un plan de sauvegarde de l'emploi pendant le confinement. Finalement la société y renonce.

Une des boutiques va rouvrir prochainement avec 12 salariés au Terminal 2, les autres restent au chômage partiel jusqu'en septembre au moins. La déléguée CGT craint de ne pas voir le contrat de Dufry renouvelé pour rester au sein de l'aéroport. Les appels d'offres de l'aéroport sont de plus en plus exigeants.

Gérard Ré, secrétaire général CGT 06 explique que "des appels d'offre sont faits en permanence pour les prestataires ce qui génère de l'insécurité pour les employés. L'État a concocté un plan de 15 milliards d'euros pour soutenir la filière aéronautique et dans le même temps les salariés se sentent menacés". La CGT réclame des garanties, que les appels d'offre soient gelés par l'aéroport de Nice.

Aymeric Staub, chargé de communication à la direction de l'aéroport, rappelle que le trafic aérien est à 10-12 % de la normale, "les craintes pour les emplois, 600 emplois directs, sont partagées par la direction. Les actionnaires ont renoncé à leurs dividendes pour cette année 2020, des mesures ont été prises pour préserver les emplois."