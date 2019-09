Une manifestation de FO contre l'ouverture du Lidl le dimanche à Saint-Berthevin

Saint-Berthevin, France

C'est une ouverture qui fait polémique : le Lidl de Saint-Berthevin accueille désormais les clients de 9 heures à midi le dimanche matin. Sept salariés y travaillent, dont six étudiants. De leur côté, une quinzaine de personnes passe en caisse en une heure. Pour la direction du magasin, cela répond à une attente des clients, mais surtout à la concurrence : les magasins Grand Frais et Carrefour Grenoux à Laval ouvrent déjà le dimanche.

Des clients partagés

"C'est juste pour des courses d'appoint", lance un d'eux. "C'est exceptionnel, reconnait Jeannine. Mais aller dans les petites épiceries, c'est plus cher !". "Comme je n'ai pas de voiture, je dois faire mes courses plusieurs fois par semaine y compris le dimanche, explique Fanny. Il faut _laisser travailler ceux qui le veulent_, mais ça ne doit pas être forcé".

"Ce qui me surprend, c'est le nombre de retraités qui viennent le dimanche matin ! Il n'y a pas besoin d'ouvrir le dimanche : c'est déjà le cas six jours par semaine, les gens ne travaillent pas non-stop non plus", lance Sébastien Lardeux, secrétaire départemental de Force Ouvrière en Mayenne. "Il y a une généralisation d'ouverture des grandes surfaces le dimanche alors que des salariés y sont opposés, et qu'économiquement ça a peu d'intérêt puisque ça représente à peine 5% du chiffre d'affaires", regrette-t-il.

Un volontariat questionné

La direction met en avant l'aspect volontaire du travail le dimanche, mais les syndicats n'y croient pas. "C'est marqué dans les contrats de travail des nouveaux embauchés, indique Sabine Pruvost, déléguée FO Lidl. Dans ce magasin, _50% des effectifs sont concernés par l'obligation_". "Ceux qui refusent de travailler le dimanche, on leur met la pression", ajoute Sébastien Lardeux. Nathalie, caissière au Lidl de Dol-de-Bretagne, est venue soutenir ses collègues pour cette raison : "déjà quand on refuse de faire les ouvertures exceptionnelles des jours fériés, on est pénalisé ensuite sur notre planning".

"Les salariés sont tellement mal payés dans la grande distribution, notamment les caissières qui ont des emplois précaires, que _les 30% de majoration le dimanche incitent au volontariat_", ajoute Sébastien Lardeux. "Si tout le monde vient dans les grandes surfaces, les petits commerces qui souffrent déjà vont fermer", s'agace Lydie. C'est peut-être là-dessus que le combat peut se jouer pour la syndicaliste : après plusieurs minutes de discussion, elle a fini par convaincre un client de renoncer au Lidl pour passer à la boulangerie.